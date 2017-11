Látván a sikertelenséget, a kiadó most bejelentette, hogy 75%-kal csökkenti a hősök feloldásához szükséges kreditmennyiséget. De hogy ne legyen minden fenékig tejfel, a kampány végigjátszásáért járó összeget is arányosan lecsökkentették, 20.000 kreditről 5.000-re, így továbbra is csak egy hőst (Ideo-t) lehet feloldani a sztori teljesítésével, Luke és Vader nagyúr még így is 15.000 kreditet kóstál; Palpatine, Leia, Chewbacca pedig 10.000 virtuális valutáért lehet a tied.

Hogy ez elég lesz-e a rajongók haragjának csillapítására, egyelőre jó kérdés. A magam részéről csak annyit tanácsolnék, hogy ne vegyetek lootboxokat. Tényleg. Soha semmilyen körülmények között, mert hosszú távon csak megerősítést ad az iparnak, hogy ez a helyes út.