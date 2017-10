A Visceral Games bezárásával szinte biztos, hogy már nem lesz Dead Space 4, de a Star Wars játékukat sem láthatjuk úgy, ahogy megálmodták.

Hadd kezdjem egy kis történelemmel. A Visceral Games 1998-ban nyitotta meg kapuit, akkor még EA Redwood Shores néven, az EA Games divízió égisze alatt. Első játékuk a Future Cop: LAPD című akciójáték volt, amiben egy rendőr-robotot kellett irányítanunk. Készítettek ők James Bond és Gyűrűk Ura játékokat is, de valószínűleg először a The Godfather miatt figyeltünk fel rájuk, de ha akkor még nem is, akkor a Dead Space-nél mindenképpen. Amúgy ennek sikere után vették fel a Visceral Games nevet. A cikk spoilereket tartalmaz a Dead Space-trilógiáról.

Amiért annyira nem kár Miért a Dead Space-t siratom, miért nem a The Godfather-sorozatot vagy a Battlefield Hardline-t? Nos, a The Godfather jó kis játék volt, imádtam minden hibája ellenére (bár nem volt egy Mafia), főleg mivel az alapmű könyvben és filmben is az egyik kedvencem. Ugyanakkor nem sci-fi, én pedig a sci-fiért rajongok. Ráadásul, a The Godfather II már nem is sikerült olyan jóra, mint az első rész. A Battlefield Hardline-t sem tartom rossz játéknak, de ez meg aztán pláne nem sci-fi, ráadásul nem is sorozat. Sőt véleményem szerint mindenki jobban járt volna, ha a Battlefield szó nem is szerepelt volna a játék címében, akkor valószínűleg nagyobb sikereket ért volna el. Mindezeken túl, a Dead Space-trilógia a Visceral egyetlen és igazán ütős sorozata, ha a stúdió nevét hallottuk, első sorban erre a szériára asszociáltunk. S bár Star Wars rajongó vagyok, a Visceral Csillagok háborúja játékáért sem bánkódom, mert nincs miért. Semmit sem tudtunk arról a programról, azon a töménytelen mennyiségű üres ömlengésen kívül, amit az alkotók szajkóztak. A semmi miatt meg nem bánkódom.

Holt űr A Dead Space 2009-ben indult útjára, és afféle hiánypótló volt, merthogy nem sok sci-fi horror akadt a videojátékok piacán. A Visceral egyértelműen a klasszikus Resident Evilek és a Silent Hillek irányvonalán haladt, inkább a nyomasztó hangulatra, az ijesztgetésre és a túlélésre fektették a hangsúlyt, semmint a vad akciókra. Kevés, lassan fejleszthető fegyver, kevés lőszer. Még a főhős, Isaac Clarke sem katona volt, hanem csak egy szótlan szerelő. A helyszínt mintha az Alien-sorozatból vették volna át, a USG Ishimura bár nagyobb volt, mint a USCSS Nostromo, ugyanolyan kopott, szűk, sötét folyosókkal lett telezsúfolva. Sőt a dizájnerek munkáját dicséri, hogy az Ishimurán még a nagyobb, nyílt területek is idegesítették az embert, hiszen bárhol megbújhattak a szörnyek, bárhol lehetett egy szellőző, amin át ránk szakadhatott a lidércnyomás. Az ellenfelek afféle űrzombik alkották, de nem a hagyományos rothadó járkálók. A Visceral vette a fáradtságot, és hagyományos élőholtak helyett inkább John Carpenter A Dolog és H.P. Lovecraft munkásságából merítve megalkották a nekromorfokat, a holtakat saját képmásukra átalakító szörnyetegeket, amiknek egyetlen célja, hogy még több nekromorfot készítsenek. Miért? Nos, az a folytatásokból derült ki. A Dead Space túlélő-horror mivolta mellett történetében sem volt egyszerű. A sztori bár a nekromorfokat megteremtő Red Marker (Vörös Jelölőoszlop) körül forgott, Isaac előtt lassan egy komplex, politikai összeesküvésekkel és vallási fanatikusokkal teli, évszázadokra visszanyúló összeesküvés képe rajzolódott ki. Így – akárcsak az Alien-filmekben – végül fel lehetett tenni a kérdést: vajon az emberiség vagy a nekromorfok a rosszabbak.

Pusztulásra ítélt világ A Dead Space-trilógia azért is tetszett nagyon, mert bár rengeteg elemében hasonlított a Mass Effectre (vagy egymástól loptak, vagy nagyon együtt dolgoztak, vagy ez egy piszok nagy véletlen), szerencsére eléggé eltér attól világában, így a két sorozat nagyon jól megfért egymás mellett. És ritka az a videojátékoknál, hogy párhuzamban kapunk két remekül kidolgozott sci-fi világot. A Dead Space univerzuma viszont ugyanolyan komor és nyomasztó, mint minden a játékban. Az emberiség a végét járja. A Föld készleteit felemésztettük, s bár elértük a csillagközi utazást, életre alkalmas bolygót alig találtunk, így kolóniáink zárt, szűk kis űrvároskák, mint a Dead Space 2-nek otthont adó The Sprawl. Az emberiség a túlélést a bolygók feltörésében, azaz szétdarabolásában és a hatalmas bolygótörőkőn történő feldolgozásában látta, de a sorozat vége felé kiderül, hogy ez is kevés, mert nem sok olyan bolygó van, amin megfelelő mennyiségű ásvány lapul. Szóval az emberiség hatalmas, bolygóközi koporsóikban tengeti mindennapjait, míg az egyik felét vezető EarthGov és a másik felét vezető Unitologisták azon marakodnak, hogyan fordíthatnák az emberiség javára a markereket. A kormány felhasználni, a fanatikusok felszabadítani akarják az idegen eszközöket. A poén az egészben, hogy mindkét fél az apokalipszis eljöveteléért küzd, csak az EarthGov ezt nem tudatosan teszi, egyszerűen abban a tévhitben él, hogy a Red és Black Markereket az emberiség szolgálatába lehet állítani azok káros (elmebajt és nekromorfokat eredményező) káros mellékhatásai nélkül.

És itt jöhetne a folytatás A Dead Space tehát remekül kidolgozott világgal, emellett olyan szereplőkkel bírt, akikért érdemes volt izgulni, vagy éppen akiket jó volt utálni. Külön öröm, hogy Isaac a Dead Space 2-re megtanult beszélni (plusz a fizimiskáját is alaposan átszabták). A történetet is jól építették fel, részről részre egyre többet tudhattunk meg a markerekről és a nekromorfokról: létezésük okáról, céljukról, arról, hogyan is üzemelnek. És nem is lenne a baj, ha a Dead Space 3 lezárta volna a történetet. Merthogy a harmadik résznek ez lett volna a célja. Lerántja a végső leplet a rejtélyről és pontot tesz a nekromorf káosz végére. Úgy is tűnt, hogy így történik, aztán megjelent az Awakened DLC, ami a fő játék cselekménye után veszi fel a fonalat, és fejezi be úgy a játékot, hogy a Brethren Moon nevű faj eljut a Földre. Tehát eljött az apokalipszis. Minden, amiért három részen át küzdöttünk, semmivé lett. Isaac (és Calver) végül nem tudta megállítani a bolygóméretű teremtményeket, az emberiségnek befellegzett, és hőseinknek is. Mondhatnánk, hogy ez is egy befejezés és illene is a Dead Space-trilógia reményvesztett világához. Ugyanakkor bár az EarthGovt legyőzték az unitologisták a kis privát háborújukban, és több kolónián is elszabadultak a markerek, az emberiség azért ennél kicsit nagyobb, több rendszerben szétszóródott, ráadásul a Dead Space 3 arra is rávilágított, hogy nem feltétlen az EarthGov az egyetlen csillagközi kormány ebben az univerzumban, hiszen anno ott volt a Sovereign Colonies is. Emellett láttuk, hogy Isaac képes legyőzni a markerek és a Brethren Moonok agykontrolját, és tudjuk, hogy olyanok is akadnak, akikre egyáltalán nincs hatással, mint például Isaac barátnője, Ellie, vagy az Dead Space: Extractionban és a második rész DLC-jében, a Severed-ben szerepet kapó Lexine Weller. Szóval bőven van arra mód, hogy innen még ne legyen vége, és mivel a Visceral szerette volna elkészíteni a Dead Space 4-et, nyilván volt tervük rá, hogyan folytassák a történetet. Pláne úgy, hogy a fegyver, amivel el lehet pusztítani egy Brethren Moont, ott volt Isaacnél. Emellett már csak azért is jó lett volna egy negyedik rész, mert bár a harmadik távolról sem volt olyan rossz, mint ahogy azt sokan lefestik, a mikrotranzakció miatt bevezetett felesleges fegyverfabrikálás, a szintén értelmetlen „nyílt világ” erőltetése, valamint a kikényszerített kooperációs mód nagyon rányomta a bélyegét a játékra. Szóval a renomé helyreállítása miatt sem ártott volna egy negyedik epizód.