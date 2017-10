Már eddig is lehetett sejteni, hogy a Switch esetében a Nintendo szakítani igyekszik az eddigi szigorúan családbarát politikájával, ezt pedig most hivatalosan is megerősítette a japán cég. Előre jelezhette mindezt, hogy a konzol bejelentő trailerében felnőtteket láthattunk az eddig megszokott komplett családok helyett, de a Switch-re érkező címek listájában is egymás után tűntek fel a nem családbarát játékok, gondoljunk csak a Doomra vagy a Wolfenstein II: The New Colossusra.