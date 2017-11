Egy párszor már mi is hírt adtunk arról, hogy a Razer saját mobileszköz fejlesztésén dolgozik. Amit eleinte a cég felvásárlásaiból kiindulva okostelefonnak gondoltunk, majd a nyilatkozatok alapján már kézikonzolra is gyanakodtunk, végü csak az előbbi lett. És nem is akármilyen: a közzétett adatok alapján egy valódi erőművet hordozhatunk majd a zsebünkben.