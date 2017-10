A Visecral Games október közepi bezárásával az EA alaposan felkavarta az állóvizet. Sokan meglepődtek vagy épp felháborodtak, mikor kiderült, hogy a Dead Space sorozat mögött álló stúdió nem folytathatja tovább a működését, valamint az általuk fejlesztett Star Wars játék is más kezekbe kerül. Manveer Heir, a Mass Effect Andromeda egykori vezető dizájnere, még azt is kijelentette , hogy az EA-t nem érdeklik a játékosok, csak az, hogy mire költenek.

Ezeket a vádakat viszont tagadja a kiadó alelnöke, Patrick Soderlund, aki nemrég megpróbált tiszta vizet önteni a pohárba.

„Ez tényleg nem a single player játékok vagy a történet-, netán karakterközpontú játékok halála. A történetmesélés mindig is fontos részünket képezte, a single player játékok gyártása pedig természetesen folytatódni fog. Ez az egész nem is arról szól, hogy a játékoknak egy bizonyos gazdasági modellt kéne követniük. Ez is egy fontos téma, de végül nem ez alapján hoztuk meg a döntést, hanem kreatív megfontolásokból.„

A Visceral bezárásával a projekt az EA Vancouverhez került át, reméljük, így is jó kezekben van.