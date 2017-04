Tavaly adtunk hírt az Abandon Ship című játékról, melyet leginkább a Sunless Sea és a Faster Than light szerelemgyermeként lehet elképzelni. A fejlesztő Fireblade Software azóta éjt nappallá téve dolgozott, és most elérkezettnek látták az időt arra, hogy megosszák velünk, miként is fest majd egy tengeri ütközet. Ha tetszett a Faster Than Light, akkor fél szemedet érdemes a játékon tartani, megjelenése az idei év során lesz esedékes.