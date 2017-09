Meglehetősen keveset tudhattunk meg eddig a Bioware legújabb játékáról, az Anthemről, ami nem is csoda, hiszen a sci-fi lövölde a tervek szerint 2018-ban kerül majd a boltok polcaira. Most azonban Jonathan Warner, a program rendezője, megszólalt a Twitteren, és megnyugtatott egy érdeklődőt, hogy nem kell félni, az Anthemnek természetesen lesz bétája. Pontos időpontot még nem mondott, de azt nehezen is lehetne belőni ilyen messzeségből.

Nem annyira meglepő lépés ez a Bioware részéről, hiszen napjainkban bevett gyakorlat a lényegében elkészült játékok nyílt bétatesztje a megjelenés előtt pár héttel. Nem is feltétlen a hibák megtalálásáról és javításáról szól ez, hanem amolyan ingyenes ízelítőt ad a program világából, hogy aztán minél többen ruházzanak be az eredeti verzióra is. Hogy az Anthemnél is így lesz-e, azt egyelőre nem tudni, mert a Bioware szerint korán van még a részletekhez, de ígérik, mindent meg fogunk tudni, mihelyst eljön az ideje.