Bő három hét van hátra a legújabb Assassin’s Creed megjelenéséig, a trailerek után a Ubisoft pedig most lerántotta a leplet a gépigényről is, mely első pillantásra nem is tűnik annyira meredeknek. A fejlesztőcsapatok munkájának összehangolásáért felelős Jose Arazia kihangsúlyozta, mennyire fontos platformnak tartják a PC-t, és ezért igyekeztek elérni azt, hogy a régebbi gépek tulajainak se kelljen lemondaniuk az Origins nyújtotta élményről.