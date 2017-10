Hogy aztán Bayek kalandjai mennyire élvezetesek, azt még nem tudjuk, de holnaptól bárki belekóstolhat PC-n, PS4-en és Xbox One-on. Addig pedig itt vannak a nemzetközi videojátékos oldalak értékelései, amelyek ha nem is egyöntetűen pozitívak, de mindenképpen biztatóak.

Negatívumként a GamesRadar csupán a modernkori szakaszt emelte ki, azt is azért, mert az még mindig nem a sorozat legerősebb része, míg a legkevesebb pontot adó RPG Site is csak azért húzta le, mert szerintük sok a bug (ezt más tesztek is megjegyezték) és gyenge a narratíva (ez úgy néz ki, ízlés kérdése, mert más tesztek meg az ellenkezőjét állítják). Illetve a Gamespot szerint néhány terület kiábrándító, a harcrendszer pedig még mindig kicsit ügyetlen.

Abban viszont a legtöbb értékelés megegyezik, hogy a játék nagyszerűen él a nyílt világgal, Egyiptom rendkívül hangulatos, rengeteg a tennivaló, a felfedeznivaló. Több teszt is kiemeli, hogy a loot rendszer, Bayek fejlődési fája és a küldetések is remekül muzsikálnak, szóval elmondható, hogy az átalakítások a játék előnyére váltak.