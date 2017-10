Megérkezett az Assassin's Creed bővítményeinek tervezete

Ingyenes és fizetős tartalmak is érkeznek a játék mellé

A Ubisoft közzétette az Assassin's Creed bővítésének terveit, melyek között fizetős és ingyenes tartalmak egyaránt szerepelnek. Jövő év márciusig két nagyobb kiegészítővel és két kisebb DLC-vel gazdagodnak a szezonbérlet tülajdonosai. 2018 januárjában érkezik a történet epilógusa, a The Hidden Ones, ezt követi márciusban a múmiákkal kecsegtető The Curse of the Pharaohs.