Manapság nem létezhet AAA-kategóriás játék mikrotranzakció nélkül. Most derült ki, hogy az Assassin'd Creed: Origins-ben is lesznek loot dobozok, amiket az Ubisoft Heka-ládáknak nevezett el. Ezeket a preview buildben csak VC-ért lehet megnyitni, a belsejükben pedig véletlenszerűen megjelenő fegyvert vagy pajzsot lehet találni. Egy videó is megjelent arról, hogyan működik.

Az Assassin's Creed: Origins 20 nap múlva kerül a boltokba, a játék feladata pedig az, hogy helyreállítsa az egykor hírneves sorozat az utóbbi időben kissé megtépázott renoméját. Szerintetek ez sikerülni fog neki? Első napos vétel lesz vagy megvárjátok az első értékeléseket?