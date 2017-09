Az első rész pörgő játékmeneténél nem adja alább az Attack on Titan 2 sem, de ezúttal új játékmechanikai megoldásokkal és még nagyobb, már már titáni méretű szereplőgárdával várja a játékosokat. Nem kevesebbet, mint teljes mozgásszabadságot ígérnek a fejlesztők, és erre szükségünk is lesz, mert a Titánok is tudnak majd újat mutatni.