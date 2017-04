A Ronimo Games bejelentette, hogy a legutolsó nagy frissítés után, mely az árulkodó „Awesomenauts 4.0: Going free to play May 24th” nevet viseli, ingyenes modellre vált. A fejlesztők elmondása szerint már jó ideje tervezgették a váltást, és ennek érdekében egy egész sor frissítésen esett át a program. A meccskereső rendszer kikupálása és a spectator-mód bevezetése, valamint a Steam máhelytámogatás és a pályaszerkesztő is mind ezt a célt szolgálták.

A modell része szokás szerint egy virtuális valuta bevezetése, ez lesz az „Awesomepoint” - melyért cserébe karaktereket, portrékat, és az elmaradhatatlan ládákat vásárolhatjuk meg, de megszerzésükhöz elég kitartóan játszani, akár kooperatívan, csak botok ellen is. Karaktereink és profilunk a meccsek után szintet lépnek, melyekből minden egyes lépcsőfok után valami nyalánkság üti a markunkat, és persze medálokat is gyűjtögethetünk, melyekkel bárki orra alá dörgölhetjük, mekkroa profik is vagyunk. A következő hónap leforgása alatt pedig a már meglévő rendszereket alakítják tovább a közösség visszajelzése alapján, mielőtt május 24-én, szerdán ingyenes modellre vált.

Azok, akik már megvették a játékot, mindent megtarthatnak a kiegészítőkből, és köszönetképpen egy egyedi medált is kapnak. Továbba ha mindkét kiegészítőnek is birtokosai, akkor az összes jelenlegi és jövendőbeli karaktert megkapják ingyen és bérmentve az All Nauts Pack keretében.