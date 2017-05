2014 óta minden E3 alatt képviseltette magát az Oculus VR

Idén ismeretlen okból kihagyják az expót

A VentureBeat hírportálnak erősítette meg az Oculus egyik képviselője, hogy vállalata az idén nem vesz részt az elektronikai szórakoztatás mekkájának számító kiállításon. Ami már csak azért is különös, mert eddig évről évre gyakorlatilag megduplázódott a standjuk mérete, úgyhogy hiányuk már csak ezért is feltűnő lehet majd a június 14-17 között at E3-ra kilátogatóknak. Ettől függetlenül a partnerek és VR-játékokat bemutatók standjain még jelen lehet a Rift, csak hivatalos minőségben nem lesz jelen a cég.