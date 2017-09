Október 3-án folytatódik a Batman: The Telltale Series második szezonja, a The Enemy Within, amelyben a Sötét Lovag egy újabb ellenfele, a közkedvelt Harley Quinn is megjelenik. A bohóckodó kislány ennél fogva a második rész, a The Pact trailerének a központi figurája. De mellette azért feltűnik John Doe, azaz Joker és még valaki a trailer legvégén. Na ki ő?