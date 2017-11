A Runic Games 2008-ban alakult, első játéka, a Torchlight pedig azonnal siker lett. Tesztünkben azt írtuk, hogy a program "egyszerűsége ellenére rendkívül addiktív és hangulatos hack 'n' slash akció-RPG. A multi hiányzik, de a Diablo 3 iránti éhségünket mégis kissé enyhítheti..." A Diablo 3 azóta megjelent, sőt, kiegészítőket kapott, a Torchlight pedig egy folytatást 2012-ben, ami szebb, jobb, nagyobb lett, mint az első rész. Azóta a Runic nem sok mindent csinált, a Perfect World befektetett a cégbe, másfél hónapja pedig megjelent a Hob, ami a Runic Games utolsó játéka lett.

A Perfect World ugyanis lehúzta a Runic Games rolóját, erről Marsh Lefler számolt be a Runic hivatalos honlapján: "Sajnálattal közlöm, hogy ez a Runic utolsó napja. Most arra koncentrálunk, hogy a családunknak új otthont találjunk, Ha az iparban dolgozol, és kiváló munkaerőt keresel, írj nekünk. A közösségi és multiplayer szolgáltatások továbbra is működni fognak, még akkor is, ha a stúdió fényei kialszanak."

A Perfect World a következő nyilatkozatot tette: "Nagyon hálásak vagyunk a Runicnak, hogy olyan sikeres címeket hoztak létre, mint amilyen a Torchlight sorozat és a Hob. A Runic játékai továbbra is a Perfect World portfóliójának részei maradnak, továbbra is megvásárolhatóak lesznek, mi pedig elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy támogassuk ezen címeket."

Nyugodj békében Runic Games, éltél kilenc évet.