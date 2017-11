Újabb kiegészítővel frissül a népszerű kártyagyűjtögetős játék, a Hearthstone: Heroes of Warcraft. A Kobolds and Catacombs középpontjában a katakombák felfedezése és a loot gyűjtögetés áll, de a trailer ígér nekünk sárkányokat, kincseskamrákat és patkányszerű koboldokat is.