Két új hőssel bővül a Heroes of the Storm, derült ki a BlizzCon 2017-en. Az egyikük Hanzo az Overwatch-ból, a másik pedig a World of Warcraftból ismert Alexstrasza. A két hős egy CGI trailerben mutatkozott be, amiben egymás ellen harcoltak, előbbi íjjal, utóbbi meg, nos, szó szerint házi sárkánnyá vált. A két hős 2018-tólé válik játszhatóvá a Heroes of the Stormban.