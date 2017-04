Ma van az Alien Nap, ennek örömére összeszedtünk nektek egy halom érdekességet az Alien-filmekről.

Ma várható egy kisfilm is, ami összefoglalja a Prometheus és a Covenant közti eseményeket 1979-ben mutatta be a 20th Century Fox az Alient, amit mi Nyolcadik utas: a Halál címen ismerhettünk meg (ennek ellenére a cikkben én nem fogom a filmeket a magyar címükön nevezni). Ebben szállt le a Nostromo egy kisbolygóra, ahol egy idegen űrhajó roncsában felfedezte minden idők legfélelmetesebb lényét, amire általában csak alienként hivatkozunk, bár a Weyland-Yutani által bejegyzett neve: Xenomorph XX121. A xenomorph név az Aliensben hangzik el először (az Alien3 bővített változatában is hallható), az XX121 pedig 2014-ben lett hozzácsapva, amikor kijött S. D. Perry Alien: The Weyland-Yutani Report című műve, illetve J. A. Moore könyvében, A bánat tengerében is feltűnik. De a bolygó, ahol a Nostromo landolt, nem kapott nevet egészen az 1986-ban debütált Aliensig, ahol megkapta az LV-426 nevet. A 20th Centur Fox ennek apropóján nevezte ki tavaly, a film 30. évfordulója alkalmából április 26-át (4. 26.) Alien Napnak, amit természetesen az Alien: Covenanttal a küszöbön idén is megünneplünk. Mivel a PC Gurunál is akad pár alien rajongó, mi sem maradhatunk ki a mókából, így összeszedtünk nektek egy halom érdekességet az Alienről, az Aliensről, az Alien3-ról, az Alien Resurrectionról és a Prometheusról, de még a játékokról is megosztunk pár apróságot, amit talán nem tudtatok.

Színészek Lance Henriksen hat különböző Bishopot alakított eddig. Az Aliensben az eredeti Bishop androidot, az Alien3-ban Michael Weylandot (akkoriban még Bishop II-t), az AVP: Alien vs. Predatorban Charles Bishop Weylandot, az Aliens: Colonial Marines-ben egy második Bishop androidot és egy Michael Weyland androidot, míg a 2011-es Aliens vs Predator című videojátékban Karl Bishop Weylandot. William Hope, aki az Aliensben Gorman hadnagyot játszotta, szintén visszatérő színész, bár ő inkább a hangját adja különféle karaktereknek a videojátékokban. A 2001-es Aliens vs Predator 2-ben ő szólaltatta meg a predatort. A 2011-es Aliens vs. Predatorban ő kölcsönözte a hangját az egyik negatív karakternek, Dr. H. G. Grovesnak, valamint őt halljuk az alien és a predator bőrébe bújva is. Az Alien: Isolationban pedig Marshal Waitset alakította. Sokáig úgy volt, hogy az Aliens: Colonial Marinesben (amelyben több, az Aliensben szereplő színész is visszatért korábbi szerepébe, lásd lejebb) is részt vesz, ahol egy bizonyos T. Shannon parancsnokot játszott volna el, de a karaktert végül kihagyták a játékból. Nem csak Sigourney Weaver és Lance Henriksen tért vissza korábbi alienes karaktereik bőrébe. Michael Bhien (Hicks), Al Matthews (Apone őrmester) és Mark Rolston (Drake) az Aliens: Colonial Marinesben szólaltatták meg újra Aliensbeli karaktereiket, míg Tom Skerritt (Dallas kapitány), Veronica Cartwright (Lambert), Yaphet Kotto (Parker) és Harry Dean Stanton (Brett) az Alien: Isolationban tértek vissza. Ez utóbbiból Sigourney Weaver sem maradt ki, mint Ellen Ripley. John Hurt ugyan a játékban nem hozta vissza Kane-t, de az Űrgolyhók című filmben újra eljátszotta ikonikus elhalálozását, csak kicsit másképpen. Az Alien Isolation - Crew Expendable DLC-jéből csak Ian Holm (Ash) és John Hurt (Kane) maradt ki.

Alien 130 tojás van az idegen űrhajó tojáskamrájában. A filmben látott Space Jockey-csontváz az ülésével együtt elpusztult, mert valaki rajta hagyott egy égő cigarettát a díszleten, mire az lángra kapott. Az Alienben a dialógusok nagy része improvizáció. Harrison Ford visszautasította Dallas kapitány szerepét. Bolaji Badejo Peter Mayhew elől orozta el az alien szerepét. Mayhew alakította Chewbaccát. Ridley Scott az Alien forgatásán arra buzdította Yaphet Kottót, hogy a forgatási szünetekben idegesítse Sigourney Weavert, hogy így hitelesebben adják elő Parker és Ripley egymás iránt érzett ellenszenvét. Kotto erre nem volt hajlandó, mivel a színésznő az egyik legjobb barátja. Sigourney Weaver az első Jonesy-val közös felvételek után kiütést kapott. A fiatal, akkor még ismeretlen színésznő megrémült, hogy az esetleges macskaallergiája miatt leváltják, ezért megpróbálta eltitkolni, kevés sikerrel. Szerencsére kiderült, hogy nem allergiás Jonesy-ra, csupán attól a glicerin spray-től kapott kiütést, amit azért fújtak rá, hogy még csapzottabbnak tűnjön. Hogy a macska valóban izgatottá váljon abban a jelenetben, amiben Brettet megtámadja az alien, a forgatáson egy németjuhászt használtak, majd később vették fel azokat a jeleneteket, amiben Harry Dean Stanton az aliennel szerepel. Jonesy-ra amúgy rengetegszer utalnak a Halo-szériában, de említik a World of Warcraftban is. Jonesy a világ legöregebb macskája, közel hatvan éves, amikor Ripley elhagyja. Ráadásul az egyetlen szereplő az első két filmben, aki nem hal meg.

Aliens Hudson hírhedtél vált kifakadása így szól: „That's it man, game over man, game over! What are we going to do now?” A kirohanás „game over man, game over” része nem szerepelt a forgatókönyvben, azt Bill Paxton rögtönözte a felvétel alatt. Lance Henriksenben és Bill Paxtonban van egy közös dolog: mindkettőjük megölte már alien, predator és terminator is. Bishop késtáncoltatása eredetileg Husdon keze nélkül szerepelt a forgatókönyvben. Az ötlet, hogy a mutatványba Hudson is szerepet kapjon, Lance Henriksentől jött, aki meg is beszélte azt a stáb legtöbb tagjával, kivéve Bill Paxtonnal. Hudson megdöbbenése tehát valódi. Az Aliens forgatásának befejeztével a stáb érintetlenül hagyta az alienek fészkének díszletét. Amikor pár évvel később a Batman – A denevérember stábja ugyanazt az elhagyott erőművet szemelte ki az Axis Chemicals színhelyéül, és beléptek, eléggé megdöbbentek a fészek láttán. A „fuck” szó 25 alkalommal hangzik el a filmben, 18-szor Hudson szájából. Az úriember amúgy a „man” szót 35 alkalommal használja. Amikor Ripley szembesíti Burke-öt, hogy ő küldte a telepeseket a lezuhant hajóhoz, a nő szerint a naplóban az utasítás ’79, 12. hó 6-ára volt dátumozva. Az Alient 1979. december 6-án mutatták be. Amikor Hudson a leszállás közben kérkedik Ripley-nek, megemlíti, hogy van fázis plazma fegyverük (phased plasma rifle). A T-800-as a Terminatorban ugyanilyen fegyvert kért a fegyverboltban. Amikor a számítógép elkezdi listázni a hibernált utasok nevét, hiányzik Hudson neve, Apone rangját pedig hibásan tűntették fel. A filmben látható M577 APC egy Hunslet ATT77 reptéri vontatóból lett átalakítva, mert a költségvetés miatt nem tudták önállóan megépíteni. A külső felvételeken jól látszik, hogy egyetlen ember sem lenne képes felállni benne. Az Aliens vágását Cameron egy héttel a premier előtt fejezte be, ezért sosem mutatták meg tesztközönségnek a filmet. A Sulaco díszlet padlójának nem egy eleme a Nostromo díszletből van. Mindössze 6 alien-jelmez készült a második filmhez, és azok többsége is csak felületesen volt kidolgozva. Carter Burke szerepére meghallgatták Stephen Langet is. Az úriember később az Avatarban alakította a főgonoszt. Az Apone őrmestert játszó Al Matthews valóban tengerészgyalogos őrmester volt, és megjárta a vietnámi háborút is. Egész pontosan hat évig szolgált az Egyesült Államok Tengerészgyalogságánál, tizenhárom kitűntetést kapott, köztük két Bíborszívet (ezt ugye a sebesülésért osztogatják). Mi több, Matthews volt az első fekete bőrű katona az 1. Tengerészgyalogos Hadosztálynál, akit a vietnámi háború idején őrmesterré léptettek elő. Amanda Ripley először az Alien: Isolationban kapott nagy szerepet, az Aliens mozis változatában nem is hallunk róla, a rendezői változatban pedig csak egy képet látunk róla (amin Weaver anyja, Elizabeth Inglis szerepel), illetve megemlítik a nevét (ekkor már Ripley-McClaren). Azonban Cameron első elképzeléseiben Ripley még tudott beszélni a megöregedett, megnyomorodott lányával, aki gyűlölte az anyját és nem hajlandó megbocsátani neki. Ellen Ripley és a lánya, Amanda. Ripley az ígérete ellenére nem ért haza a lánya 11. születésnapjára, de Amanda végül rájött, mi történt az anyjával.

Alien 3 A daru, amivel kiemelik az Alien3-ban a mentőkabint a vízből, egy szétszedett X-Szárnyú modellből készült. Alan Dean Foster, aki az első három film könyvváltozatát írta, szerette volna, ha az Alien3 regényben Nyuszi (Newt) életben marad. A 20th Century Fox ezt elutasította, és kötelezték, hogy a könyv pontról pontra kövesse a film cselekményét. Foster ezután nem volt hajlandó több Alien-könyvet írni. Legalábbis eddig, ugyanis a májusban érkező Alien: Covenant regényváltozatát és előzmény regényét újra Alan Dean Foster írta. 7 millió dollár ment el az Alien3-ban olyan díszletek megépítésére, amiket az állandóan változó forgatókönyv miatt sohasem használtak. Anno egy Pepsi reklám is készült a filmhez, ez nem túl jó minőségben, de megtalálható a Youtube-on. Az Alien3 több szempontból is egyedi a franchise-ban. Ez az egyetlen epizód, ami számozott folytatás, egyedül ebbe nem jelenik meg új android modell, és ez az egyetlen olyan rész, amiben az idegent aliennek nevezik. Sőt ez az egyetlen Alien-film, amiben senkit sem égetnek el, miután az könyörög a halálért, és egyedül ebben a filmben nem lökik ki az űrbe az idegent a végső leszámolás végén. (Bár ezen a Covenant még változtathat.) Az Alien3-ban Dillont gyilkosságért és nők megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra a Fiorina „Fury” 361-es büntetőtelepen. A dolog érdekessége, hogy az őt alakító Charles S. Dutton 17 évesen egy verekedés folyamán megölt egy embert, amiért hét évet töltött börtönben. Mi több, pár hónappal azután, hogy szabadult, újra letartóztatták illegális fegyverbirtoklásért, és újabb három évre ítélték. A színészetet a börtönben tanulta ki. Az 5 forgatókönyvet és több rendezőt is megjárt filmben egyebek mellett Giger eredeti "dog alien2 tervét sem használták fel, aki ezt zokon is vette.

Alien Resurrection Winona Ryder – aki azelőtt elfogadta a szerepet, hogy elolvasta a forgatókönyvet – 12 évesen majdnem megfulladt, ezért kerülte a mély vizeket. Pechére, az Alien Ressurection egy jó nagy részét víz alatt kellett felvenni. Gyerekkora óta először ment újra be mély vízbe, és az első forgatási napon el is kapta a pánikroham. Sigourney Weaver 11 millió dollárt kapott azért, hogy visszatérjen Ripley bőrébe az Alien Resurrectionben. Az inflációval nem számolva, ennyibe került az Alien. Ripley sohasem néz az Újszülött szörny szemébe. Weaver a Gorillák a ködben című film forgatásán tanulta meg, hogy kerülni kell a szemkontaktust a veszélyes állatok esetében és a hitelesség miatt ezt alkalmazta az Alien Resurrectionben is. Bár a szereplők rengeteg, végtelennek látszó folyosót bejárnak a negyedik film alatt, a valóságban az Aurigának mindössze két folyosója épült meg. Dr. Wren karakterét Joss Whedon Bill Murray számára írta meg. A színész végül nem vállalta a szerepet. Ha már Joss Whedon szóba jött: utálja az Alien Resurrectiont, mert a stúdió és Jean-Pierre Jeunet tönkretették a történetet, amit megírt a filmhez. Az első három filmben a hajók nevei (Nostromo, a Sulaco, a Narcissus és a Patna) Joseph Conrad könyveihez köthetőek. A hagyományt az Alien Resurrection törte meg az Aurigával. A filmben ugyanazt a királynőbábot láthatjuk, mint az Aliensben. A második film befejezte után a báb egy gyűjtőhöz került, akitől „kölcsön” vette az AR stábja a forgatás idejére, mi több, fel is újította. Eredendően az Újszülött és Ripley 8 között egy hosszabb "erotikus" jelenet zajlott volna a film végén, ám ezt a stúdió túlságosan perverznek találta, ezért kivágatta. Egyetlen pillanatra viszont még így is látszódik az újszülött pénisze.

Prometheus Marc Streitenfeld zeneszerző a filmhez írt zeneszámok közül többet is lemásolt visszafelé és így rögzítették. Ezért van a Prometheusnak ilyen érdekes zenei hangzása. A filmet nyitó „az idők kezdete” jelenetet több mint két hétig forgatták Izlandon, de a felvett anyag nagy része (amiben a többi mérnök is látható) nem szerepel a kész filmben. Az Alien forgatókönyvében még szerepelt egy jelenet, amiben Ripley és Dallas lefekszik egymással. Scott ezzel azt próbálta megmutatni, hogy a hosszú űrutazás alatt a legénység alkalmanként szexszel is. A jelenetet viszont sosem forgatták le, de az ötletet végül felhasználta a Prometheusban, ahol Vickers és Janek fekszik le egymással. A szexet itt sem forgatták le, és sajnos a két karakter kapcsolatát boncolgató jelenetek is a vágóasztalon végezték. Ridley Scott egy interjúban elárulta, hogy a mérnökök azért akarják az embereket elpusztítani, mert anno küldtek egy képviselőt a Földre, akinek az volt a feladata, hogy megállítsa az emberi agressziót, ám a lényt keresztre feszítették. Ezt végül kihagyta a filmből, mert úgy érezte, ez túl erős vallási allegória lenne. A filmben hallható hangeffektek (riasztók, Shaw idegen csemetéjének hangja) a hangmérnök, Ann Scibelli papagájától származnak. Charlize Theronnak először Elizabeth Shaw szerepét ajánlották fel, de akkor ütemezési gondok miatt nem tudta vállalni. Később visszahívták, de akkor már Noomi Rapace már elvállalta Shaw-t, így lett Theron Meredith Vickers. Shaw és Holloway még a viszontagságok ellenére is harmonikus házasságban élnek, ám elkészült néhány jelenet, ami komolyabb gondokat is feltárt volna. Eredetileg például a megfertőződött Holloway megerőszakolta volna a feleségét, így ejtve teherbe. Theronnak meg is gyűlt a szerepe akciójeleneteivel, ugyanis erős dohányos, így nagyon nehezen bírta a futkosást, pláne, amikor a 30 kilós „űrruha” is rajta volt. A Jon Spaihts által írt első forgatókönyv még valóban az Alien közvetlen előzménye volt. Damon Lindelof aztán átírta a szkriptet, és számos elemet kivett. Az első változatban a helyszín például még az LV-426 volt. A filmhez amúgy öt forgatókönyv változat készült, és az egész olyan képlékeny volt, hogy a forgatás alatt a stáb sem tudta biztosan megmondani, hogy önálló filmet vagy az Alien közvetlen előzményét forgatják. A Prometheusban egyetlen xenomorph (ez az alienek neve) sincs. A filmben látható lényeket trilobite-nak (ez Shaw „gyermeke”), hammerpede-nek (ezek a giliszták) és deaconnak (a mérnök „gyermeke”) nevezik. Ian Whyte alakítja az utolsó mérnököt. Korábban ő alakította a főszereplő predatorokat (Scart és Wolfe-ot) a két AVP filmben. Scott először Max von Sydow-t akarta Peter Weylandnak, de aztán kitalálták, hogy David egy virtuális interfészen keresztül beszélhetne a hibernált Weylanddal egy afféle álom szekvenciában, amiben fiatalon jelenne meg. Ezért végül Guy Pearce kapta a szerepet, akit viszont kénytelenek voltak drága maszkkal megöregíteni. A vicc az egészben, hogy Pearce legtöbb jelenete, így az álomszekvencia is a vágóasztalon végezte. Az LV-223 utalás Mózes 3. könyvére. „A Léviták szolgálatáról 22:3: Mondd meg nékik: Ha valaki a ti nemzetségetekből, a ti összes magzataitok közül hozzájárul a szent dolgokhoz, a melyeket Izráel fiai szentelnek az Úrnak, mikor rajta van az ő tisztátalansága: az ilyen ember irtassék ki én előlem. Én vagyok az Úr.” (Károli Biblia) Fifield eredetileg nem űrzombiként tért volna vissza, hanem mutáns szörnyként. A jelenetet leforgatták, az effekteket is elkészítették, a filmbe mégis az ötlettelen zombi került be.