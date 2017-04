Március végén jelent meg a The Ringed City, a Dark Souls 3 utolsó DLC-je, ami lezárta a szériát, legalábbis a rendező szerint. Hogy mi lesz a From Software következő játéka, egyelőre még titok, de az nem, hogy a Dark Souls 3 gyűjtemény, ami tartalmazza az alapjátékot, az Ashes of Ariandel és a The Ringed City címet viselő kiegészítőket, már megvásárolható, PC-n és konzolon egyaránt.

Utóbbi verzió egy lemezen érkezik, az amerikai Amazon 50 dollárért listázza, Európában meg úgyis csak a pénzjelet cserélik át. Mivel azonban a két valuta árfolyama mára szinte megközelítette egymást, ennek most már nincs jelentősége, nem úgy, mint pár éve.

A csomaggal együtt egy hangulatos launch trailer is megjelent, ami remek zenével ls képekkel mutatja be azt, hogy mit kínál annak a játékosnak, aki belevág 2016 legnehezebb játékába.