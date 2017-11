Azt ugyan nem mondhatjuk el, hogy új trailert kapott a november 3-án elstartolt Call of Duty: WWII, azt viszont már igen, hogy ezúttal a sztorit összefoglaló videót magyar felirattal tekinthetjük meg, ami igencsak nagy plusz, pláne, ha az ember nem tud angolul. A gyökerekhez visszatérő Call of Duty: WWII magyar feliratos trailerét máris megtekinthetitek:

A Call of Duty: WWII esetében a fejlesztők nem csak a hősiességre, epikusságra gyúrtak rá, hanem hihető, emberi oldalálról szeretnék bemutatni az új, meglepően kidolgozott karaktereket. A karakterek mélysége, személyisége és háttértörténete is kidolgozottabb, mint az eddig Call of Duty epizódokban. A játék a hősei nem egy nemzetért vagy zászlóért küzdenek együtt hatalmas elhivatottsággal, hanem egymásért, a csatában összekovácsolódott testvériségért. A történet Ronald “Red” Daniels és csapata köré épül.