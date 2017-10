Map packet kap a Call of Duty WWII

A The Resistance névre keresztelt csomag január 30-án jelenik meg PS4-re

PC-re és Xbox One-ra csak egy hónap múlva adják ki

Vészesen közeleg a Call of Duty WWII megjelenése, ennek örömére pedig a Paris Games Weeken azt is megtudhattuk, hogy a játékhoz tartozó első pályagyűjtemény 2018-ban lesz majd kapható. A The Resistance névre keresztült DLC január 30-án jelenik majd meg PS4-re, azonban mint a Black Ops III és az Infinite Warfare esetében, a PC és Xbox One tulajoknak itt is várni kell majd egy plusz hónapot, így az utóbbi platformokon a megjelenés körülbelül február végén, március elején várható.