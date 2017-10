A Call of Duty: WWII november 3-án jelenik meg

A gépigény szolid lett

A készítők javítottak a játékon a béta óta

A PC Guru előfizetés mellé Call of Duty: WWII is választható

Valószínűleg rég nem várt a világ annyira Call of Duty-t, mint most a második világháborúba visszatérő WWII-t. Az eddigi információk a programról biztatóak, szóval talán végre ez a sorozat is újra magára találhat. Vagy nem, ezt majd november 3-án lesz módunkban eldönteni.