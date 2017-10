Úgyszólván hagyomány, hogy az aktuális Call of Duty egy élőszereplős trailert is kap, ami általában kissé elrugaszkodik a valóságtól – mivel az utóbbi időben a CoD már a sci-fi műfajt erősítette –, és néha-néha még egy-egy ismert embert is bevonnak, mint például Megan Fox .

Most három élőszereplős trailer is érkezett, ugyanarra az egy témára felhúzva: visszatér a Call of Duty a második világháborúba, úgyhogy itt az ideje újra összeállni a régi haverokkal. A videók az amerikaiakat, a briteket és a franciákat veszi célba, azt a három országot, ahonnan a sztori módban is kikerül egy-egy játszható karakter.