A Call of Duty: WWII visszatér a gyökereihez, mely nem csak a játék második világháborús témaválasztásában mutatkozik meg: sok más egyéb mellett az emlékezetes mellékszereplők miatt kedvelik sokan a sorozatot, és a jelek szerint ebben most sem kell csalódnunk. Hogy maga a játékmenet mennyire lesz a régi iskola követője az még elválik, mindenesetre biztos, hogy búcsút inthetünk a regenerálódó életerőnek.

Az Activision és a Sledgehammer Games ígérete szerint a hét hátralevő részében egy nap sem maradunk Call of Duty nélkül, sokat elmondanak majd nekünk a játék sztorijáról. Úgy látszik sok mesélnivalójuk lehet, mert most nem egy, hanem egyből négy videót is kaptunk, melyeken bajtársaink mutatkoznak be. Üdvözöljétek Ronald 'Red' Daniels és Robert Zussman közlegényeket, valamint William Pierson őrmestert és az osztag vezetőjét, Joseph Turner hadnagyot.