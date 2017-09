A sztori trailer és csapattársak után most a szövetségeseinket ismerhetjük meg, hála annak a két videónak, amit nemrég adtak ki a Call of Duty: WWII-hoz. Merthogy a játék történetében nem csak az amerikai oldal négy katonája, de egy brit SOE tiszt és egy francia ellenálló hölgy is fontos szerepet kap, mi több, irányítható karakterek lesznek Daniels és Zuassman mellett.