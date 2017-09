Ahogy azt a minap megígérték, a héten több információt is megtudhatunk a novemberben érkező, második világháborús Call of Duty: WWII egyszemélyes kampányáról. Az egész áradat kezdete a sztori trailer, ami be is futott annak rendje és módja szerint. Ámuljatok és bámuljatok, mert ez bizony dögös. Azért értenek az Activisionnál a hype fokozásához.