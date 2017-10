Nemrég indult a Call of Duty WWII PC-s bétája

De máris megjelentek az aimbotot használó csalók

A játékosok a Redditen és a YouTube-on panaszkodnak

Sajnos a csalás egyre gyakoribb jelenség az online kompetitív játékok körében, és nem jelent ez alól kivételt a hamarosan megjelenő Call of Duty: WWII többjátékos módja sem. Bár a nyílt PC-s béta csak pár napja kezdődött el, de a Redditen már így is feltűnt nem egy poszt, melyben a játékosok emberfeletti reflexekkel megáldott, lézerpontosságú ellenfelekről panaszkodnak. Mint írják, a csalók a legtöbb esetben meg se próbálják leplezni, hogy mit csinálnak. Néhányan videót is készítettek a gyanús esetekről, melyeken YouTube-on bárki szabadon megtekinthet.