A Colossal Order nem siette el 2015-ös sikerjátéka, a Cities: Skylines Xbox One változatának elkészítését. ]{redenc a premierkor azt írta a tesztjében, hogy az alkotás "a definitív városépítő játék, amelyre évtizede várunk, amely minden érte kiadott fillért és minden vele eltöltött percet meghálál. Nem hiba nélküli, de minden hibájával együtt szerethető, és nagyon, nagyon jó vele játszani."

A Paradox Interactive hó eleji ígéretének megfelelően kiadta Xbox-ra a játékot, már megvásárolható, mind digitális, mind dobozos formában, 40 dolláros áron. A csomag az alapjátékon kívül tartalmazz az After Dark kiegészítőt is. Ha mindig is arra vágytál, hogy polgármesterként irányíthass egy várost, akkor ezt most akár egy TV-n is megteheted, kényelmes fotelből nézve-irányítva településed fejlődését, gyarapodását, lakosainak boldogságát!