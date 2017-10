A Santa Monica Studio vezetője Twitter-bejegyzésében mondta el véleményét a lineáris szóló játékokról a Visceral Games bezárása után. Cory Barlog csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a líneáris játék mára egy negatív felhangot kapott. Szerinte ezek ugyanolyan értékes termékek, mint amilyen értékesek az RPG-k döntési lehetőségeikkel, eltérő útjaikkal, és ebben van is valami, ugyanakkor az EA éppen a Visceral Star Wars játékának, mint szóló címnek kereskedelmi létjogosultságát megkérdőjelezve döntött a kasza mellett.

De ez nem így van. A szóló játékoknak igenis van léte, elég csak az elmúlt évek sikereire gondolni. A The Last of Us egy faék egyszerűségű akció-kalandprogram volt, de története, narratívája, karakterei kiemelkedővé tették, ezáltal nemcsak kritikai, de egy kellemes, anyagi siker is lett. A vgchartz.com számításai szerint eddig megközelítőleg eddig közel hatmillió játék talált gazdára, ami egy platformexkluzív programnál jó eredmény.

Ugyanez elmondható a God of Warról, a Santa Monica saját termékéről, aminek összeladása mára meghaladta a 20 milliós számot. Pedig ez is csak egy szóló módban játszható, akcióorientált cím. Kratos jövőre visszatér, noha a játék területe lényegesen nagyobb lesz, mint az eddig megjelent részekben.