Kínába is eljutott a CS:GO

A helyieknek ingyenes lesz, ráadásul bónusz graffitit és matricákat is kapnak majd

Hosszas tárgyalások után megállapodott a Valve és a Perfect World a Counter Strike: Global Offensive kínai árusításáról, így egy igen nagy piacra törhet be a népszerű online lövölde. Ráadásul, hogy a helyiek is kedvet kapjanak némi terrorelhárításhoz, a program ingyenes lesz mindazoknak, akik a Perfect World fiókjukon keresztül igazolni tudják, hogy kínaiak. Ez a lépés viszont nem kötelező, így aki nem akarja kiadni az adatait, az akár meg is veheti a játékot.