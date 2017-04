A Dawn of War 3 futtatásához nem kell egy nagyon erős PC.

A nyílt bétát már tegnap este óta nyüstölhetjük.

A béta és a megjelenés alkalmából egy rendkívül jó előzetes is érkezett.

A Dawn of War 3 április 30-án jelenik meg, így a vétel előtt érdemes lehet tenni egy próbát a jelenleg is zajló nyílt bétával. Ha még nem érzed magadban a kedvet ahhoz, hogy egy véget nem érő háborúba vesd bele magad, akkor tegyél egy próbát a játék új előzetesével. Lehet, hogy utána azonnal indulni is akarsz majd a csatába a császár becsületét megvédeni.