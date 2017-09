Debrecen egy ideje élenjáró a magyar esport fejlesztésében, hiszen itt működik a DEAC Hackers esport szakosztály, amely a helyi egyetem támogatásával működik. Most viszont a Debreceni Egyetem eggyel tovább lépne, és jövő szeptemberben szeretne az Informatikai Kar keretein belül egy esport kurzust indítani. Mindezt a kurzus megálmodójától és felelősétől, Dr. Bátfai Norberttől tudtuk meg, aki az Esport1-nek adott interjút .

Az akkreditált kurzus négy fázisból áll majd: játék, szervezés, elemzés és fejlesztés. A tananyag fókuszában az induláskor a League of Legends, a Clash of Clans, a Starcraft, a CS:GO, a DOTA 2 valamint a 0 A.D. című játékok lesznek. A kurzuson természetesen vendégelőadókra is számítani lehet, bár mivel a kurzus indulásáig még egy év van, Dr. Norbert értelemszerűen még nem tudott neveket mondani.