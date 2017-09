Az első számban exkluzív interjút olvashattok Kiss „Vizicsacsi” Tamással (League of Legends) és Tal „Fly” Aizikkel (Dota 2), helyszíni beszámolót az EU LCS döntőjéről, előrejelzést arról, hogy mit hoz a LoL VB utolsó fordulója, de Takács Kornélia és Birgány „Raisy” Adrián is nyilatkozott lapunknak a Quake egykori és jelenlegi esport-helyzetéről. De ezen felül elemezzük a Playerunknown's Battlegrounds esport-jövőjét, az olimpiai esport-szereplés esélyét és kettősségét, valamint a Blizzard saját törekvéseiről is szót ejtünk. A magazinban a PC Guruból ismert szerzőktől olvashattok cikkeket, illetve az Esport1 munkatársai is a segítségünkre voltak, többek között ők tudósítottak a párizsi LCS döntőről.

Egy új magazin bevezetése mindig nagy vállalkozás, mi azonban bízunk bennetek, olvasókban, és reméljük, hogy még azok is adnak egy esélyt a 890 forintért megjelenő Esport Magazinnak, akik egyébként idegenkednek a témától. Ráadásul a cikkeken túl dupla oldalas poszter melléklettel is várunk benneteket: az egyik oldalon a Playerunknown's Battlegrounds, a másikon a League of Legends látható. Ha tehát kedvet kaptatok egy kis extra olvasgatáshoz, szeptember 30-tól keressétek az újságosoknál és a hipermarketekben az Esport Magazin első számát. Addig is, ahogy mindig:

A Guru legyen veletek!