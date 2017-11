A HP minden eddiginél izgalmasabb programokkal várja a látogatókat november 18-án és 19-én a Play IT-en, Közép-Európa legnagyobb gamer és IT rendezvényén a Hungexpón. A legújabb HP-eszközök segítségével felfedezhetjük a virtuális valóságot, a legügyesebb amatőr és profi gamerek különleges erőgépeken mérhetik össze tudásukat, valamint a profi e-sportolóknak kifejlesztett Omen by HP laptopokon és asztali számítógépeken is kipróbálhatók az olyan népszerű játékok, mint az Overwatch vagy a CS:GO.

Igazi újdonságok és valósághű, színes jelmezekbe bújt cosplayerek várják a látogatókat a HP standjainál a november 18-án és 19-én megrendezésre kerülő PlayIT Show-n, a régió legnagyobb gamer és IT rendezvényén. Az érdeklődők, érkezzenek akár egyedül, akár csapatban, a legfrissebb HP-eszközökön próbálhatják ki a legújabb és legnépszerűbb játékokat, valamint összemérhetik ügyességüket akár profi versenyzőkkel is.

Azoknak, akik még intenzívebben szeretnék átélni a játékok világát, most itt a lehetőség, hogy elmerüljenek a virtuális valóságban. A HP Omen X számítógépekkel összekapcsolt HTC Vive virtuális valóság-szemüvegeknek köszönhetően a látogatók egy eddig ismeretlen világba léphetnek át és tapasztalhatják meg a mindent kizáró, tökéletes játékélmény nyújtotta izgalmakat.

A HP azokra is gondolt, akik nem csak játszani szeretnek szabadidejükben, hanem végre igazán próbára szeretnék tenni tudásukat. A PlayIT-en az amatőr gamerek az Omen by HP hivatalos, profi e-sportolókból álló, a hazai játékosok között nagy népszerűségnek örvendő Team Plague csapatának tagjaival egy az egy ellen mérhetik össze ügyességüket.

Az összeszokott gamer csapatoknak is megéri kilátogatni a show-ra. A HP nagy teljesítményű gamer portfóliójának nevét viselő Omen by HP standnál a látogatók az Owerwatch sereg tagjaiként versenyezhetnek 5v5 felállásban, így egyszerre tesztelhetik saját és csapatuk képességeit, valamint a profi e-sport igényeket is kielégítő Omen by HP gamer laptop által nyújtott játékélményt.

A gamerek a mérkőzések alatt az igazi világklasszisok bőrébe bújhatnak. A decemberben kezdődő Overwatch League versenysorozaton a világ legjobbjai idén először Omen by HP kijelzőkön és asztali számítógépeken küzdenek majd egymással, a PlayIT-re látogatók ezeken az eszközökön tehetik próbára csapatuk erejét.

Azok számára, akik megpihennének a PlayIT Show 43 ezer négyzetméternyi élménykavalkádjában, a HP kikapcsolódásként egy igazi klasszikust ajánl, felturbózva. Aki ellátogat a vállalat standjához, a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Counter-Strike (CS) legújabb verziójával, a Counter-Strike: Global Offensive-vel (CS:GO) is találkozhat. Az ismerős élmény az új, nagyobb teljesítményű HP gamer laptopokon és asztali számítógépeken egészen új formát ölt majd.