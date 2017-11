PlayIT Show november 18-19-én

Helyszín továbbra is a Hungexpo

Jegyeket elővételben még itt rendelhetsz

Ha nem lenne elég a számos akció, ajándék, verseny és program (na meg a csinos cosplayer lányok), akkor mondunk még egy okot, amiért érdemes kilátogatni a most hétvégén, azaz november 18-19-én megrendezésre kerülő PlayIT-re. Ahogy legutóbb, úgy most is ott lesz a PC Guru saját standdal, ahol nagy szeretettel és természetesen akciós magazinokkal várunk mindenkit.