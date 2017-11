2017 őszén újra várja versenyzőit a PlayIT Kupa! A budapesti Xbox One PlayIT Show otthont ad a CS:GO 5v5 versenynek és a Hearthstone bajnokságnak, ahol összemérhetitek tudásotok az ország legjobb csapataival. A 2017.11.11-én szombaton megrendezett, selejtezőből a TOP 4 csapat lesz meghívva a budapesti PlayIT Show CS:GO 5v5 bajnokságra. Emellett a PlayIT Kupa vasárnap a vendégeket helybennevezős King of the Hill játékra várja, ahol ajándékokat tudtok szerezni és megmutathatjátok, hogy ti igenis profik vagytok a Valve lövöldözős játékában.

Ugyancsak megrendezésre kerül a MAVIK és a PlayIT Plus ROG közös Injustice 2 bajnoksága, amire bárki benevezhet, aki betöltötte már 18. életévét és rendelkezik PSN felhasználóval, ugyanis PS4-en kell majd megküzdenetek a többiekkel. A selejtezők vigaszágas rendszerben, best of 3 (BO3) formátumban, a döntők pedig best of 5 (BO5) formában zajlanak, és használhatjátok saját kontrollereteket is.

A legelső rész óta Tekken-rajongó vagy? Bárkit képes vagy kiütni a ringből, és kívülről fújod az olyan legendás harcosok összes mozdulatát, mint Jin Kazama vagy Kazuya? Ha elmúltál 18 éves, és nem okoz különösebb gondot PS4-en irányítani a Tekken 7-et, akkor nevezz be a vigaszágas rendszerben, best of 3 (BO3) formátumban megrendezett selejtező valamelyikére, és ha te vagy a legügyesebb, ott lehetsz a best of 5 (BO5) formában megrendezett döntőn.