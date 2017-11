Most novemberben a Trónok Harca-rajongók személyesen találkozhatnak a Hodort alakító Kristian Nairnnel, és a Meera Reedet alakító Ellie Kendrickkel. Különlegességként az esti órákban a Trónok harca filmsorozat zenéi, és a legismertebb videójátékok dallamai két különleges komolyzenei koncerten is hallhatóak lesznek, melyekre a külön belépőjegyek már kaphatóak.

A szervezők azonban nem csak játékosokat, hanem családokat is várnak a rendezvényre, melyen a legnépszerűbb számítógépes és hagyományos játékok mellett sportprogramok is lesznek: az érdeklődők kipróbálhatják a hoki-kapuralövés és a mászófalat, a Batak-reflexfalat, a Lastertaget és sok más mozgáslehetőséget is. Ugyancsak a családosoknak szólóan a szervezők a helyszínen gyakorlati tanácsadást nyújtanak majd az érdeklődőknek a számítógépes- és mobileszközök gyerekbarát, illetve biztonságos használatával kapcsolatban.

Az XBOX ONE PlayIT Show hagyományosan társadalmi felelősségvállalási törekvésekkel is kiegészül: „Game Art" néven a rendezvény részeként képzőművészeti pályázatok és kiállítások valósulnak meg; míg a „Mozdulj, Gamer!" nevű mozgalomnak pedig az a célja, hogy a naponta több órát számítógép előtt ülő fiatalokat felállítsa a székből. A novemberi PlayIT során a szervezők a kórházban fekvő, beteg gyerekek, illetve rászoruló családok számára gyűjtenek adományokat.

Az XBOX ONE PlayIT Show-ra a jegyek már online elővételben is megrendelhetők, de természetesen a helyszínen is kaphatók lesznek. A rendezvényről bővebb információkat az XBOX ONE PlayIT honlapján találhattok.