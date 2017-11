A novemberi Xbox One PlayIT Show-tól sem marad távol a The Walking Dead Blood Store nevű kezdeményezés, ami egyre több sikert ér el országszerte. A rozsdás falak és törött deszkák között apokaliptikus hangulatban szórakozhatsz, nyerhetsz jópofa nyereményeket és még jótékonykodhatsz is véradással – az utóbbiban persze szakképzett emberek, nem éhes zombik fognak segíteni.

A PlayIT közleménye alapján több remek lehetőség is vár a The Walking Dead Blood Store-ban. Öltözz be a sorozat aktuális rosszfiújának, Negannek, majd lőj magadról egy képet, és máris esélyed lehet megnyerni a különleges kulcstartók vagy jégkaparók egyikét. Ha úgy gondolod, mindent tudsz a The Walking Dead univerzumról, akkor válaszold meg helyesen a kvízkérdéseket, és olyan nagyszerű ajándékok üthetik a markodat, mint a TWD-s termosz, vászontáska, szerszámkészlet vagy bögre. Akik pedig szó szerint vérüket adják a nyereményekért és közben megmentik 3 ember életét, azoknak menő póló vagy kötött sapka a jutalmuk.

Ha szívesen megkaparintanád valamelyik ajándékot, akkor gyere el a Blood Store-ba, és fontos, hogy személyi igazolványodat, TAJ-kártyádat, valamint lakcímkártyádat se hagyd otthon. A véradással kapcsolatban további információkat itt vagy az ingyenesen letölthető Vöröskereszt-Véradás applikáción keresztül találtok.