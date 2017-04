Láttunk már mesterlövészpuska kinézetű PC-t is, és sok extrém kivitelű házat, de Star Wars rajongóknak mind közül talán ez lesz a legkedvesebb. Már csak azért is, mert a TIE Advanced x1-re megtévesztésig hasonló, legapróbb részletekig kidolgozott gépházat akár mi magunk is megépíthetjük. Készítője ugyanis volt olyan kedves és lépésről lépésre bemutatja a folyamatot, hogy ne kelljen a skanzenba menni, ha TIE-házat akarunk látni (érted, táj-ház... höhö, oké itt sem vagyok).