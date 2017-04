Hétvégén (április 22-23.) PC Guru Show

Helyszín: Hungexpo, Budapest

Jegyár: elővételben 3500 Ft, a helyszínen 3800 Ft

Hivatalos weboldal

Elérkezett a hét, amikor megtartjuk 2017 első PC Guru Show-ját! Úgy bizony, ezen a hétvégén, egész pontosan április 22-én indul a buli, ami két napon át fog tartani a Hungexpón. Természetesen ezúttal is mindenféle jósággal várunk benneteket, így lesznek játékbemutatók, esport bajnokságok és kipróbálható játékok is. Emellett megvásárolhattok régi és új PC Guru magazinokat, ráadásul a helyszín nyüzsögni fognak a szebbnél szebb cosplayerek is. Nézzük meg hát kicsit részletesebben mindezt.