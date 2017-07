PC Guru Online 2.0

A PGO 2.0 2006 májusában startolt el, és több szignifikáns változást és olyan új funkciót hozott, amit ma is megtalálhatsz a honlapon, bár természetesen már rég nem abban a formában, mint tizenegy évvel ezelőtt. Fejlődött a regisztrációs rendszer, megjelent a privát üzenet küldésének lehetősége és a letöltések, ahol például demókat lehetett fellelni. A PGO 2.0-nál már volt egy kisebb adatbázisa a játékoknak, mellette pedig hírek, tesztek és előzetesek is megjelentek, és offline tartalomként az újságban olvasható anyagok egy része is felkerül az oldalra. Viszont tartalmilag sok változás az elején nem történt, a hírezés például csak július vége felé indult be, igaz, onnantól kezdve már szépen pörgött. A legnagyobb változást viszont mégsem a 2.0 hozta el a PGO történetében.