Hó elején jelezte az EA, hogy a tavalyi focis játékuk, a FIFA 17 bekerül az EA és az Origin Access tartalmába. Ez a mai nap folyamán meg is történt, így azok a PC vagy Xbox One tulajdonosok, akik előfizetői eme szolgáltatásoknak, immár a bőrt is rúghatják – legalábbis virtuálisan – a kedvenc platformjukon.