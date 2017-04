Emlékeztek még Sántha Péterre a Láthatatlan hősök című rovatunkból? A 2016. novemberi számunkban írunk róla. Ha véletlen nem lenne meg ez a szám, akkor nosza, Webshopunkban kedvezményes áron juthatsz hozzá, de akár a hétvégi PC Guru Show -n is bezsákolhatod. De ennyit az önreklámról, térjünk inkább vissza a kezelőfelületekkel foglalkozó úriemberhez és első teljesen saját játékához, amit ráadásul ingyen szerezhettek be az iTuneson .

A Fight Team Rivals – Be An MMA Manager egy online menedzserjáték az Apple mobileszközeire, amiben az MMA-klub főedzőjeként kell menedzselni a harcosok karrierjét és edzését. S természetesen a harcosokat versenyekre is el lehet küldeni, ahol a cél a bajnoki cím elnyerése. Az összecsapásokból befolyó pénzből fejleszteni lehet a klubot, ráadásképpen pedig más játékosok és barátok csapatait is ki lehet hívni egy kis adok-kapokra.