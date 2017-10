Bevallom, én sosem voltam valami nagy futballista. Ez valószínűleg egyrészt annak köszönhető, hogy a szüleim már kiskoromban is inkább a küzdősportok irányába terelgettek, másrészt pedig annak, hogy soha két egyenest nem tudtam rúgni a labdába. Ennek ellenére, ha a pályán nem is remekelek, azért néha szívesen megnézek egy-egy összecsapást akár TV-ben, akár élőben, hogy aztán a meccs után fennhangon kibeszéljem az ismerősökkel, hogy mennyivel jobban tudtunk volna boldogulni az adott csapat élén. Azt hiszem, pont az ilyen embereknek készült a Football Manager 2018 is, melyben egy kiszemelt klubot vagy válogatottat irányítva kell sikert sikerre halmoznunk a focimenedzserek kőkemény világában.

Minden szinten szinte minden

A játék egyfajta karaktergenerálással kezdődik, ahol megadhatjuk menedzserünk nevét, születési helyét és idejét, aztán pedig belőhetjük azt is, hogyan nézzen ki. Természetesen nagyon mély vagy sok opciót tartalmazó karaktergenerálásra nem kell számítani, de ez nem is feltétlen gond, hiszen emberünket a főmenüt leszámítva kevés helyen látjuk majd viszont.

Ami már sokkal fontosabb, az a játék megkezdésének következő lépése, mikor kiválaszthatjuk, hogy klubcsapatot, válogatottat, mindkettőt vagy egyiket sem akarunk vezetni karrierünk legelején. Itt mutatkozik meg először a Football Manager 2018 mélysége, hiszen kapásból több mint 50 ország 2500 klubja közül válogathatunk, de akár a saját csapatunkat is létrehozhatjuk, ha nem találunk kedvünkre valót. Ráadásul az ilyenkor kötelező Bundesligán, LA Ligán, Premier League-n és Serie A-n kívül sok országban a másod- vagy épp a harmadosztály is helyet kapott, így ha elsőre túl nagy kihívásnak éreznénk a Real Madrid vagy a Bayer München irányítását, nyugodtan kezdhetjük lejjebbről is a karrierünket.

Szintén örömteli tény, hogy a fejlesztők a magyarokról sem feledkeztek meg. Válogatott szinten is bizonyíthatunk, de ha olyan kedvünk van, a Nemzeti Bajnokság első- vagy másodosztályának is irányíthatjuk akármelyik gárdáját. Így abszolút semmi akadálya, hogy a Fradival megpróbáljunk bekerülni a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé, de ha olyan kedvünk van, segíthetünk akár az MTK-nak vagy a Győrnek is visszakerülni az élvonalba.

A válogatottaknál is hasonló a helyzet, hamar a bőség zavarával szembesülünk majd, hiszen hat régió országai közül válogathatunk, ráadásul a németek vagy épp a brazilok mellett itt is helyet kaptak a kevésbé sikeres nemzetek is. Ha nagyon elszántak vagyunk, akkor például megpróbálhatjuk a Cook-szigeteket kijuttatni egy világbajnokságra. Magyarország innen se hiányzik, és Storck távozásával adja magát a gondolat, hogy ha csak virtuálisan is, de kipróbáljuk magunkat a válogatott kispadján.