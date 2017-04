A Forza Horizon 3 egy újabb kiegészítővel bővül

Hot Wheels kisautókkal száguldozhatunk nyaktörő pályákon

A Mattel nagyon nyomja a Hot Wheels kiasautóit, erről tanúskodik a nemrégiben megjelenent Rocket League DLC-csomag is, és hamarosan a Forza Horizon 3 is teret ad egy kis játszadozásnak. A május 9-én landoló kiegészítő hat új szigetet nyit meg Ausztália partjai mentén, melyek mindegyike saját tematikájú berendezést kap: versenyzünk majd felhőkarcolók tornyai közt, de dinoszaruszok lábai körül is. Mindegyik helyszínt nyaktörő pályák kötik össze a Hot Wheels-re jellemző narancssárga elemekkel, hurkokkal, dugóhúzókkal, ugratókkal, gyorsítókkal és még ki tudja hány izgalmas elemmel.