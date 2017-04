Újra második hete vezeti az eladási listát a Ghost Recon: Wildlands

Így más összesen négy hetet töltött el a lista élén

A GTA 5 kora ellenére újra a második helyen van

A Ghost Recon: Wildlands megjelenésekor két héten át ácsorgott a brit eladási lista élén, egészen addig, amíg be nem futott a Mass Effect: Andromeda és le nem taszította onnan. A múlt héten viszont sikerült újra az élre törnie, és nem is mozdította el onnan semmi, ezen a héten is a Ghostok a listavezetők.