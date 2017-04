Bár nem volt sétagalopp a Ghost Recon: Wildlands rajtja, mégis az eladási listák élén kezdte pályafutását. Sőt ráduplázott , és egy kis szünet után a mostani héten immáron harmadjára elfoglalta a képzeletbeli dobogó legfelső fokát a játék. A bolíviai drogkartell felszámolásával foglalatoskodók számára azonban még nem ért véget a hadjárat, az ingyenes frissítések mellé most itt az első bővítmény.

Ahogy az már beharangozták, a Ghost Recon: Wildlands első nagyobb DLC-je, a Narco Roads a mai naptól elérhető a szezonbérlet tulajdonosai számára, de ahogy az már megszokhattuk külön is megvásárolható lesz, igaz csak április 25-től. A kiegészítő történései során egy új ellenféllel, El Invisible kiterjedt bandájával vesszük fel a harcot, 15 új küldetés során, melyekhez természetesen új felöltők, fegyverek és járgányok is járnak, no és persze az elmaradhatatlan trailer sem hiányozhat.