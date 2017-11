Bezárja a Perfect Wolrd a Gigantic fejlesztőit

A stúdió alapítója szerint a játék nem termelt elég profitot

A Gigantic innentől kezdve egy párfős brigád kezébe kerül át

Gigantic teszt

Nehéz manapság érvényesülni a MOBA-k enyhén szólva is telített piacán, és nagyon úgy néz ki, hogy ebbe a feladatba végül a Gigantic is belebukott. A Motiga játékának már a fejlesztése sem ment zökkenőmentesen, hiszen a Microsoft még 2016 közepén kihátrált mögüle, és végül csak úgy sikerült kiadni, hogy a Perfect World a programmal együtt a stúdiót is felvásárolta. A Motiga hero shooter/MOBA hibridje végül egy egész pofás és kifejezetten hangulatos alkotás lett, azonban nagyon úgy tűnik, hogy ez kevésnek bizonyult az üdvösséghez.