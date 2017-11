A GTA 5 immár négyéves játék, viszont népszerűségéből ezalatt mit sem vesztett, éppen ellenkezőleg, a GTA Online-on máig rengetegen játszanak, és valószínűleg az egyjátékos kampánynak is nekiálltak már pár százezren, feltehetően néhány többen is végigjátszották ezt a remek kis programot.

A Take Two üzleti jelentéséből viszont nem csak azt tudtuk meg, hogy késni fog az L.A. Noir: The VR Case Files, de azt is, hogy Amerikában 85 millió darabot szállítottak ki a GTA 5-ből, és így ez a program lett a valaha volt legjobban fogyó játék az Egyesült Államokban.

Strauss Zelnick, a Take Two vezérigazgatója természetesen nagyon elégedett ezzel az eredménnyel. Emellett megszólalt a „haldokló egyjátékos” játékokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy szerinte a formátumra jelenleg nyomás nehezedik, ugyanakkor nem hiszi, hogy vége lenne az ilyen programoknak, mert szerintük a siker inkább a minőségben keresendő. Akár ők, akár más ad ki egyjátékos játékot, ha az minőségi, sikert fog aratni. A Take Two-nak pedig ez a célja.